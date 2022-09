Incendio a Ciampino, a fuoco cumuli di rifiuti: aria irrespirabile

Spread the love

Spaventoso incendio quello divampato questa mattina, poco dopo le 4, a Ciampino, in via Enzo Ferrari, all’altezza del civico 103. Le operazioni, nonostante siano passate ore, sono ancora in corso e i Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme.

Sui social da questa mattina si rincorrono i messaggi: sono in tanti a chiedersi cosa stia bruciando e perché l’aria è irrespirabile. Ovunque e da questa mattina presto. La risposta c’è: a prendere fuoco una montagna di rifiuti. (ilcorrieredellacittà.com)