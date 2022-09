video – Guatemala. Nove morti e 20 feriti dopo concerto rock

Spread the love

Nove persone sono morte, tra le quali due minorenni, e più di 20 sono rimaste ferite dopo una fuga precipitosa da un quartiere fieristico a Quetzaltenango al termine di un concerto rock organizzato in occasione del giorno dell’indipendenza del Guatemala. Le vittime sono state schiacciate dalla calca di persone che cercavano di lasciare l’area dopo il concerto. Spintoni di massa che hanno finito per causare la tragedia. Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti solo dopo la tragedia per soccorrere i feriti, si sarebbe potuta evitare se la municipalità del luogo avesse previsto un deflusso controllato delle migliaia di fan intervenuti nell’affollato quartiere fieristico della città. (radiotm.it)

