Video – Maltempo – Marche – salvate decine di persone rifugiatesi sui tetti e sugli alberi. 7 persone decedute e 3 disperse, tra cui un bimbo di 8 anni

VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco sono al lavoro nelle Marche e in Umbria dal tardo pomeriggio di ieri per le violente piogge che stanno interessando le due regioni: in particolare in provincia di Ancona colpiti i comuni di Arcevia, Sassoferrato e Fabriano.

Esondato il torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferrato.

60 gli interventi effettuati dalle squadre in tutta la regione per prestare soccorso a persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti, alberi abbattuti e smottamenti.

Squadre al lavoro anche in Umbria: 60 gli interventi effettuati nel perugino, in particolare a Gubbio, Città di Castello e Gualdo Tadino.

Nel filmato la strada invasa dall’acqua nella zona di Arcevia (AN)

180 vigili del fuoco al lavoro per il maltempo che ha interessato la provincia di Ancona, con sezioni operative in rinforzo giunte da Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo.

Esondato nella notte il fiume Misa a Senigallia, che al momento è la zona con maggiori criticità.

Salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi.

150 gli interventi di soccorso effettuati dalle squadre per prestare assistenza alla popolazione.

7 persone decedute e 3 risultano disperse, tra cui un bimbo di 8 anni mentre la mamma è stata salvata dai vigili del fuoco nel corso della notte a Castelleone (AN).

