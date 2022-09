Autobus parcheggiato alla circonvallazione di Ibla. I vigili del fuoco non possono passare

Spread the love

Un autobus parcheggiato alla circonvallazione di via Ottaviano, a Ragusa Ibla. E i vigili del fuoco impossibilitati a passare. E’ una foto che è circolata in queste ore sui social e che pone una questione: evidentemente la carreggiata della circonvallazione di via Ottaviano è troppo stretta per permettere il parcheggio, soprattutto degli autobus, e garantire contemporaneamente la sicurezza.

E’ quanto rileva anche il Comibleo, il comitato spontaneo dei residenti di Ibla.

“Per fortuna questa volta non è accaduto niente di irreparabile e il ritardo non ha causato danni. Però, è chiaro che non possiamo affidarci ogni volta alla fortuna e che sia necessaria una migliore regolamentazione di tutto il tragitto che fa riferimento alla circonvallazione. (ragusaoggi.it)