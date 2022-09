Incendio di un campo di grano e un incidente stradale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo e Appiano Gentile sono intervenuti oggi alle 16.50 in Lomazzo via del Seprio angolo via del Fossato per l’incendio di un campo di grano adiacente l’autostrada che causava rallentamenti del traffico a causa del fumo.

Le squadre VVF intervenute con tre mezzi hanno alacremente spento le fiamme limitando i danni della combustione a circa 600 metri quadrati.

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in Montano Lucino via Valtellina ore 12:20.

Due vetture coinvolte una persona ferita.