La Macchina bruciagrassi perfetta che vorresti essere

ELVIRA PARACINI

Come sarebbe se il tuo corpo che ora senti appesantito, tornasse ad essere come una macchina bruciagrassi, con il metabolismo così attivo che sembra quello di una bambina?Hai provato varie diete, hai fatto ore di palestra, hai consultato dietologi, preso integratori, fatto meditazione eppure, anche se si smuove qualcosa, torni al punto di partenza.

Il segreto non sta in queste azioni, bensì avere una nuova consapevolezza di te e una nuova immagine vincente.

Parti da una depurazione, necessaria per pulire il fegato e l’intestino dalle tossine che ti bloccano i meccanismi, certo alimentazione corretta, sana e ricca di nutrienti è il primo passo giusto. Non basta.

Si, lo sai che non basta perché lo hai già sperimentato. Sai che quello che deve cambiare è l’approccio al cibo, è come ti senti quando non riesci a tenere lo stile alimentare corretto, quando ti assale il senso di colpa, quando prevale la bassa autostima perché non sei riuscita a stare nel quadretto che ti eri fatta con tanto di dosi, prodotti dietetici e magari rigide porzioni. Si è questo che deve cambiare prima di tutto.

Lo strumento più semplice ed efficace è l’uso del Respiro. Si, dirai cara lettrice, cosa c’è di diverso da alcune tecniche dello yoga o del rilassamento che usano anche il Respiro? Ebbene parliamo del Respiro T7 in funzione termogenica.

Ri-attivare il metabolismo usando il respiro è la soluzione che può essere così facilmente a portata di mano.

Passi ad una naturale depurazione che avviene grazie all’ossigenazione dei tessuti e ad un movimento facilmente accessibile sia nell’esecuzione che nei tempi (bastano 10 minuti al giorno).

Con facilità si scioglie anche il senso di colpa (oltre al grasso in eccesso) e gli altri meccanismi che mettevi in atto inconsapevolmente e che ti hanno bloccato nel sovrappeso.

Grande successo con questo metodo che partendo dal Respiro ti riconnette con la parte più autentica di te stessa, in un allineamento di mente-corpo-spirito.

Prendi la decisione giusta e sgancia il peso emotivo del passato dai chili in più per essere più leggero per sempre, agisci sul piano mentale ed emotivo e poi passi alle azioni da fare per il piano fisico, per il regime alimentare e l’attività fisica che meglio si adatta a te.

