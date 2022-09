Non prenderti troppo sul serio

Spread the love

MARIA FERRARA

Probabilmente, non farei la consulente familiare se non avessi la convinzione che tutte le persone valgono allo stesso modo, in quanto il valore, non si misura sulle competenze o sui successi che si raggiungono.

Le persone forti non hanno paura di mostrarsi insicure o goffe, brutte o povere, perché si concentrano solamente sulle loro capacità di fare cose belle, divertenti e positive con gli altri. Per queste persone non conta l’immagine, ma ciò che le rende forti è l’innata capacità di amare. Chi ha un certo carisma, con un’autentica capacità di attirare l’attenzione degli altri, sono così non perché siano “sempre all’altezza”, ma perché si convincono che per valere qualcosa, non occorre essere eleganti, intelligenti, ma occorre invece acquisire un’assoluta indipendenza dall’opinione altrui. A pensarci bene, è quando ci sentiamo liberi dai condizionamenti che la nostra attenzione mentale si pone al di sopra della valutazione esterna e quindi dell’approvazione altrui. Riusciamo in altre parole, a non dare troppa importanza agli eventi che ci capitano, a non pretendere troppo rispetto, a non essere troppo sensibili agli scherzi degli altri e a non avere la paura del ridicolo.

Le persone realmente forti e mature si sentono al di sopra dei commenti altrui. Non gliene importa niente se gli altri le criticano stupidamente. Ritengono una debolezza essere troppo sensibili all’immagine esteriore ed hanno imparato a non difenderla a tutti i costi. Ricordiamoci che la loro forza non risiede nel difendersi dalle critiche altrui, bensì nel mantenersi a un livello superiore.

Ciò che conta davvero è la nostra capacità di amare e questa è disponibile per tutti allo stesso modo, indipendentemente dal nostro stipendio, dalle abilità o dall’aspetto di ciascuno di noi.



