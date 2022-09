San Mauro, incendio in una palazzina di cinque piani: stabile evacuato dai Vigili del fuoco

Spread the love

Un grosso incendio ha interessato nella mattina di oggi, sabato 17 settembre, una palazzina di cinque piani a San Mauro, in via XXV Aprile 76.

Tutto è partito da un alloggio all’ultimo piano, con le fiamme che in breve tempo si sono propagate al resto dello stabile, costringendo i Vigili del fuoco ad intervenire in forze.

Non risultano feriti (anche se il comandante dei vigili urbani, il primo a dare l’allarme, è stato portato in ospedale per sicurezza), ma tutti i residenti sono stati evacuati. (torinoggi.it^