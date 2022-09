Spoleto, incendio nel luna park distrutte autoscontro: 40enne in ospedale

Spread the love

Andranno accertate nelle prossime ore le cause di un incendio che, nella notte tra venerdì e sabato, ha distrutto a Spoleto l’autoscontro che si trova al luna park. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto e i sanitari del 118 che hanno soccorso un 40enne, intossicato, accompagnato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che dovranno fare luce su quanto accaduto. (umbria24.it)