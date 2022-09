Ucraina, Kiev: “Bombe russe su ospedale, 4 medici morti”

Spread the love

Quattro operatori sanitari sono morti e due pazienti sono rimasti feriti durante un bombardamento russo nel villaggio di Strelecha, nella regione di Kharkiv, in Ucraina, avvenuto mentre era in corso l’evacuazione di un ospedale psichiatrico. Lo riferisce Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, citato da Ukrainska Pravda. “Nel villaggio di Strelecha, i medici hanno cercato di evacuare i pazienti da un ospedale psichiatrico. Gli operatori sanitari, anche sotto i bombardamenti, rischiando la vita, hanno cercato di salvare i malati. È stato possibile evacuare 30 pazienti, in totale ce ne sono più di 600 nell’istituto. Durante l’evacuazione, i russi hanno iniziato un massiccio bombardamento”, riporta Sinegubov. (lapresse.it)