Video – Strage in Cina sull’autobus della quarantena: 27 morti. E scoppia la polemica

Il bus si è ribaltato nella provincia sudoccidentale del Guizhou, dove ufficialmente in 3 anni la pandemia ha fatto 2 morti (e dove negli ultimi 3 giorni i casi sono stati solo 900). E sul web moltissimi cittadini si lamentano: «Rischiamo tutti di finire su un bus dell’orrore, come quello»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE A PECHINO — La pandemia e la «Tolleranza Zero» della Cina per i contagi da Covid-19 hanno le loro vittime collaterali: 27 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite su un autobus utilizzato per portare in un centro di quarantena sanitaria un gruppo di abitanti della provincia del Guizhou.

Il mezzo si è rovesciato poco dopo le due di notte, domenica, in una zona isolata tra le montagne della prefettura di Qiannan. Le autorità locali hanno riferito che era carico di persone inviate verso «un luogo dove sarebbero state poste in quarantena a causa dell’epidemia».

