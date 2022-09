3 Pa. vigili del fuoco feriti dopo il crollo del pavimento a causa dell’incendio della casa

Spread the love

PALMER TOWNSHIP, Pennsylvania – Tre vigili del fuoco di Palmer Township sono rimasti feriti feriti mentre contrastavano un incendio nella Lower Nazareth Township. per fortuna niente di grave-

Due dei vigili del fuoco sono caduti dal secondo piano al primo quando un pavimento è crollato, mentre il terzo ha subito una lacerazione alla gamba. “Siamo felici di riferire che dopo essere stati trasportati in ospedale, tutti e tre i vigili del fuoco sono stati rilasciati dopo essere stati curati per le ferite riportate. Nei vigili del fuoco, siamo tutti una famiglia e ci siamo assicurati che i nostri fratelli non fossero soli mentre venivano curati”