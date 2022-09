Cassazione: colpevole chi fa morire il cane legato alla catena

Spread the love

Il reato di maltrattamento degli animali contemplato e punito dall’art. 544 ter c.p. prevede che è responsabile dell’illecito chi provoca lesioni a un animale senza necessità e per crudeltà

Per la Cassazione non ci sono dubbi sulla responsabilità per il reato di maltrattamenti dell’imputato, che in sede di dibattimento ammette ila sua responsabilità dichiarando che il cane è morto tra le sue braccia non riuscendo a liberarlo dalle catena in cui era attorcigliato. Aver portato il corpo dell’animale a casa fa presumere che lo stesso volesse nascondere le prove del fatto

Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 32835/2022 (sotto allegata). (studiocatgaldi.it)

