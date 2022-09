Cassazione: moglie ricca deve garantire all’ex marito il tenore di vita del matrimonio!

Spread the love

Annamaria Villaratee – Al marito separato che ha lasciato il lavoro da 10 anni per curare il figlio invalido, ha orami 50 anni e ha difficoltà a trovare lavoro va riconosciuto un assegno mensile più cospicuo se la moglie è ricca

La Cassazione nella sentenza n. 26890/2022 (sotto allegata) ricorda che la separazione, a differenza del divorzio, non recide il vincolo matrimoniale, per cui se la moglie è ricca e il marito invece è in difficoltà per aver lasciato il lavoro per dedicarsi alle cure del figlio disabile, l’assegno deve garantirgli lo stesso tenore di vita del matrimonio. Obiettivo che un assegno di soli 300 euro, cos’ come ridotti in sede di merito, non possono garantire. Alla Corte di Appello in dive (studiocataldi.it)