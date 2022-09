Mamma bradipo ritrova il suo cucciolo dopo i devastanti incendi in Bolivia: l’abbraccio scalda il cuore

Spread the love

Dal mese scorso la Bolivia sta bruciando a ritmi inquietanti. Da settimane nel Paese stanno lavorando senza sosta centinaia di Vigili del Fuoco e volontari, che stanno facendo di tutto per domare i roghi che hanno già devastato centinaia di ettari di vegetazione, soprattutto nel dipartimento di Santa Cruz. A essere minacciate dalle fiamme ben 4 riserve naturali, che ospitano ecosistemi molto delicati.

A bruciare, purtroppo, non sono soltanto alberi e piante, ma anche diversi animali che vivono nelle aree colpite. Tantissimi esemplari che vivono nella foresta pluviale si sono dati alla fuga.

In questi giorni dalla Bolivia arrivano immagini drammatiche, ma per fortuna non mancano le storie a lieto fine. Una di queste vede protagonisti due bradipi (una mamma e un cucciolo), il cui habitat è stato raggiunto dalle fiamme. Nella confusione generata dallo scoppio dell’incendio, la mamma aveva perso le tracce del piccolo, che è poi stato ritrovato da solo e spaventato vicino alla città di Trinidad, nella provincia di Cercado. (greenme.it)