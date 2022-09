Video – Orfeo e le Sirene, trafugati negli anni ’70, tornano a casa in Italia

Spread the love

E’tornato nuovamente “a casa” Orfeo e le sirene, il gruppo scultoreo del IV secolo a.C, trionfo di bellezza e perfezione, trafugato negli anni ’70 da un sito archeologico tarantino e acquistato successivamente dal The Paul Getty Museum di Malibu, recuperato grazie alla complessa attività investigativa in Italia e all’estero dei Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, con il District Attorney’s Office di Manhattan e lo Homeland Security Investigations (Hsi).

Atterrato in Italia, il gruppo scultoreo realizzato in terracotta e a grandezza naturale, conquista la scena al Museo dell’Arte Salvata, all’interno del Museo Nazionale Romano, dove sarà esposto dal 18 settembre al 15 ottobre per poi essere trasferito al Museo archeologico di Taranto dove entrerà in collezione. (rainews.it)

VIDEO

https://youtu.be/bAnReWKYEP4