Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – AVVIO DELLE VISITE MEDICHE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 128 POSTI NELLA QUALIFICA DI ISPETTORE LOGISTICO GESTIONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

ALL.