Incidente sul lavoro alla Giustiniana: operaio cade da un’impalcatura e muore

Un operaio di sessantuno anni è morto in un incidente sul lavoro in zona Giustiniana a Roma. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre, in via del Buon Ricovero. Da quanto si apprende la vittima è un sessantunenne, del quale non sono ancora note le generalità. Era poco prima delle 14 e l’uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una villa su un’impalcatura quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa tre metri.

L’operaio è morto, inutili i soccorsi

A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il 118 e chiesto l’intervento di un’ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d’emergenza, è arrivato il personale sanitario, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nell’impatto con il suolo, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. – https://www.fanpage.it/