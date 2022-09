Reggio Emilia, auto finisce nel Po

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 21 settembre la sala operativa provinciale 115 è stata allertata per il recupero di un’automobile scivolata nel fiume Po, nella via Argine del Comune di Boretto. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Guastalla e l’autogru dalla sede centrale. Sono stati inoltre attivati i sommozzatori del Comando di Bologna, giunti in pochi minuti con l’elicottero del nucleo regionale. I sub hanno perlustrato le acque intorno al veicolo, consentendo di escludere la presenza di persone a bordo del veicolo. Successivamente la vettura è stata tirata fuori dalle acque con l’autogru.