Rinvio diario concorso per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico – concorso per 1 posto da primo dirigente informatico rinvio comunicazione modalità di svolgimento della prova scritta.

Spread the love

CORPO NAZIONAE VIGILI DEL FUOCO

RINVIO DEL DIARIO DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 26 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE

DIRETTORE INFORMATICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

RINVIO DELLA PROVA D’ESAME DEL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER L’ACCESSO

ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE INFORMATICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.