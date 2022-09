Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Tre squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Centro Valle Intelvi, Menaggio e autoscala da Como sono intervenute in comune Alta Valle Intelvi questa sera alle 19.50 per un incendio che ha interessato un appartamento di un B&B in via Canevali. Non si segnalano feriti