BASSANO – Incendio in carrozzeria, vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

Alle 13:40, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Delle Rose a Bassano del Grappa per l’incendio divampato all’interno di una carrozzeria di mezzi pesanti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Cittadella con 3 autopompe, un’autobotte e 10 operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato della struttura e dei mezzi che si trovavano all’interno per le lavorazioni. Danneggiato dalle fiamme un solo camion. Le cause presumibilmente dovute all’anomalia di un quadro elettrico sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa con l’aereazione dei locali. – (tviweb.it