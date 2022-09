Bonus Psicologo 2022: domande entro il 24 ottobre

Spread the love

onus Psicologo 2022 da 50 euro a seduta: domande INPS online entro il 24 ottobre, regole e istruzioni per la trasmissione delle istanze di contributo.

Per ottenere il Bonus Psicologo 2022, concesso dall’INPS nella misura massima di 50 euro a seduta presso i professionisti convenzionati, la domanda online si può trasmettere entro il 24 ottobre 2022. L’unico requisito per accedere al beneficio, riservato ai cittadini residenti in Italia, è un ISEE in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Bonus Psicologo: cos’è e a chi è rivolto

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è volto ad offire un sostegno economico alle persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, tenendialmente a causa dell’emergenza Covid e della conseguente crisi socio-economica, e che vogliano quindi intraprendere un percorso psicoterapeutico. Il Bonus Psicologo è dunque pensato per le persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia, ma non solo. – (pmi.it)