Video – Montella (AV) – Devastante incendio in un appartamento del centro storico

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Piazzavano, a Montella, per un incendio che si è sviluppato in una abitazione del posto. La sala operativa del comando ha inviato immediatamente squadra del distaccamento di Montella, supporta da quella del distaccamento di Lioni, un’autobotte e un’altra squadra dalla sede centrale di Avellino, coordinate dal capo turno provinciale e dal funzionario di guardia. Le fiamme che hanno avvolto l’intera abitazione sono state spente con non poche difficoltà, essendo la casa situata in fondo ad un vicolo molto stretto. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura sono durate più di quattro ore.

VIDEO