Iran, almeno 50 le persone rimaste uccise nella repressione delle proteste per Mahsa Amini . tra i morti anche quattro bambini

Sono almeno 50 le persone rimaste uccise nella repressione delle proteste in Iran. Le manifestazioni sono seguite alla morte di Mahsa Amini, la ventiduenne curda deceduta dopo essere finita in coma mentre era sotto custodia della polizia morale, che la aveva arrestata perché non indossava correttamente il velo: lo hijab. Lo ha reso noto oggi l’Ong Iran Human Rights, che ha sede ad Oslo. L’ultimo bilancio ufficiale diffuso dalla Tv di Stato di Teheran parla di 26 morti tra manifestanti e poliziotti. (rainews.ikt)