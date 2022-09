Perugia, fiamme in un’azienda: magazzino distrutto

Spread the love

Valfabbrica (Perugia), 23 settembre 2022 – Fiamme in un’azienda di vetroresina. L’incendio si è sviluppato intorno alle otto di questa sera, 23 settembre, a Casacastalda, frazione del Comune di Valfabbrica in provincia di Perugia. Sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti con tre squadre, quella di Gaifana e due provenienti dalla sede centrale per un totale di 12 uomini.

L’incendio nella ditta che produce componenti in vetroresina, ha provocato danni al magazzino situato all’ esterno. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Indagini in corso per stabilire le cause dell’incendio – (lanazione.it)