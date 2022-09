Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/09/22 ore 13:00 Orino (Va), via San Lorenzo. Per cause in corso di accertamento un appartamento sito al primo piano di uno stabile è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area . Non sono rimaste coinvolte persone.