Dagestan, poliziotto russo messo in fuga da donne musulmane infuriate

rainews.it – Violenti scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati nella regione russa del Dagestan, a maggioranza musulmana, per le proteste contro la “mobilitazione parziale” annunciata dal presidente russo Vladimir Putin per il conflitto in Ucraina. Secondo il gruppo per la difesa dei diritti umani OVD-Info oltre 100 persone sono state arrestate nella capitale Machačkala. In questo video un gruppo di donne musulmane mette in fuga un poliziotto.