Elezioni, media russi: l’Italia può diventare una “spina nel fianco” dell’Ue

(rainews.it) –

I risultati delle elezioni in Italia attirano l’attenzione anche della stampa russa. L’agenzia ufficiale Ria Novosti – scrive l’Agi – si limita a un pezzo di cronaca sul dato uscito dalle urne e fa poi un titolo sulle reazioni della “stampa occidentale spaventata dai risultati delle elezioni in Italia”, con una raccolta di commenti da testate europee come Guardian, Financial Times e Welt.

Il quotidiano Rossiskaya Gazeta, invece, scrive che “Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d’Italia e della coalizione tripartita che, secondo i dati preliminari, ha vinto le elezioni, cercherà di unire il Paese se diventerà presidente del Consiglio”. “L’attesa vittoria della coalizione di destra solleva interrogativi sui nuovi alleati del Paese in Europa”, continua il giornale, “mentre il Continente entra in un inverno che gli esperti prevedono sarà caratterizzato dagli alti prezzi dell’energia”. “La prospettiva di Meloni primo ministro difficilmente sarà accolta con favore a Parigi o Berlino”, osserva Rossiskaya Gazeta, citando il Guardian.