Omicidio colposo per chi apre lo sportello senza guardare e fa cadere il motociclista

Spread the love

studiocataldi.it – Responsabile in via esclusiva per il reato di omicidio colposo art. 589 c.p. chi apre lo sportello provocando la caduta e la morte del passeggero del motociclo che sopraggiunge

E’ responsabile esclusiva per condotta colposa la donna che apre la portiera dei veicolo in sosta senza guardare, cagionando così la morte del passeggero del motociclista che sopraggiunge. Questa in sintesi la decisione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 34925/2022