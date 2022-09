Video – I vigili del fuoco dell’Ohio tentano di salvare 4 bambini dal fuoco, ma 2 muoiono

Spread the love

WEST CHESTER, Ohio — Il tentativo di salvare quattro bambini intrappolati in un incendio è stato traumatico per il West Chester Twp. Vigili del fuoco, ed è ancora più difficile ora che due bambini sono morti e il bambino ferito si sta aggrappando alla vita.

Sabato è scoppiato un incendio in una camera da letto del complesso di appartamenti Meadow Ridge e quattro bambini di età compresa tra i nove mesi e i 6 anni sono stati trovati senza sensi. L’auto della madre non era parcheggiata nel solito posto, quindi i vicini non sapevano che c’era qualcuno in casa.

Il capo dei vigili del fuoco Rick Prinz ha detto che l’incendio era già attivo da un po’ prima che venissero chiamati, sono arrivati ​​sulla scena meno di cinque minuti dopo aver ricevuto la chiamata.

