Incendio di un essiccatoio: Vigili del Fuoco da ore al lavoro

SAN GERMANO (VC) (27.09.2022 – 17.42) – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, martedì 27 settembre, a San Germano Vercellese a causa di un incendio che si è sviluppato in un essiccatoio contenente circa 500 quintali di riso. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli e quelli del distaccamento di Santhià. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si registrano feriti. – (vercellinotizie.it)