Incidente al porto di Ravenna: operaio precipita nella stiva di un cargo, è grave

rave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi al porto di Ravenna, nella zona del terminal Sapir, gruppo specializzato nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci. Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito mentre movimentava alcune merci all’interno di una nave ormeggiata nel porto. L’uomo è precipitato all’interno della stiva della nave cargo e per recuperarlo è stato necessario l’intervento congiunto dei vigili del fuoco e del 118. I pompieri hanno impiegato 40 minuti per prelevarlo dalla stiva. Dopo essere stato stabilizzato l’operaio è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Sul posto anche la Polizia di Stato impegnata nei rilievi per chiarire le dinamiche dell’accaduto. – (corriereddibologna.corriere.it)