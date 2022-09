Supporto da parte dei Vigili del fuoco di Bolzano ai colleghi di Monaco nella centrale operativa di emergenza per «l’Oktoberfest»

Spread the love

L’Oktoberfest di Monaco in Baviera, che ha luogo nelle ultime settimane di settembre e che viene frequentato annualmente da diverse milioni di persone tra cui molte migliaia di italiani, viene considerata una delle feste più grandi nel suo genere.

Durante il secondo e terzo fine settimana dell’ “Oktoberfest“, i colleghi della città di Monaco vengono supportati nel loro compito da personale del Corpo permanente VVF di Bolzano. Con questo progetto si riesce a garantire una elaborazione in maniera piú rapida ed efficiente del flusso di chiamate d’emergenza entranti.

Se l’operatore di centrale a Monaco riceve una chiamata di soccorso in lingua italiana, la telefonata viene accolta dall’operatore di Bolzano, il quale sul posto è in grado di porre le domande finalizzate all’intervento in modo preciso e rapido. – (lavocedibolzano.it)