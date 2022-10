l’ANVVF al giuramento dl 93° corso e  dei nuovi vice direttori del Corpo Nazionale – foto inedite

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Come sempre l’ASSOCIAZIONE è stata pr4ìsente e partecipante ad una evento così importante che ha implementato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 665 unità e di 4 vice Direttori.

Tutti i momenti sono stati emozionanti, dall’entrata dello schieramento all’arrivo delle alte cariche dello stato. La calata della bandiera tricolore dal k2 ha fatto da corollario all’importante cerimonia.

L’intervento del Capo del Corpo Nazionale Ing. Guido Parisi ha espresso alle nuove leve i suoi più profondi sentimenti scaturiti dalla sua esperienza e dall’amore per il Corpo che ha onorato e continuerà a farlo, in tutti questi anni.

Dopo gli interventi di rito del Ministro Lamorgese e del Capo Dipartimento Laura Lega, anche alla presenza del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, il Direttore Centrale per la Formazione, Gaetano Vallefuoco, ha letto la formula del giuramento a cui tutti hanno risposto all’unisono. Mentre i nuovi Vigili del Fuoco legavano la loro vita a questa alta missione, nel cielo volteggiava l’elicottero del Corpo, come a suggellare il voto di fedeltà. E’ stato un momento ricco di commozione, come sempre. Il loro giuramento altisonante è per tutto il popolo italiano la sicurezza che i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà sempre al suo fianco nel bene e purtroppo anche nel male.