Video – Concluso il periodo di formazione per operatori TAS in servizio presso i Comandi della regione Friuli Venezia Giulia.

VIGILI DEL FUOCO

Concluso il periodo di formazione per operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) in servizio presso i Comandi della regione Friuli Venezia Giulia.

Il corso, della durata di una settimana, si è svolto al Comando Vigili del fuoco di Trieste. I discenti hanno acquisito nozioni sull’uso del GPS, delle carte topografiche e su vari metodi di ricerca di persone disperse; il tutto finalizzato all’aumento della sicurezza dei soccorritori e all’ottimizzazione dei soccorsi su territori impervi e non urbanizzati.

Una delle sessioni di istruzione sul Carso è stata seguita anche da personale giunto dai quattro comandi della regione che, nella stessa settimana, ha partecipato ad un seminario formativo per operatori di ripresa della Comunicazione in Emergenza dei Vigili del fuoco.

