Incendio  in un appartamento a Roma – due Vigili del fuoco liberi dal servizio hanno iniziato le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco di Borgo san Lorenzo sono intervenuti alle ore 16:40 a Ronta, in Via Stefaneschi, per un incendio in un appartamento.

Mentre la squadra era in transito per raggiungere il luogo dell’intervento, due Vigili del fuoco liberi dal servizio, hanno visto del fumo fuoriuscire dall’edificio, così hanno iniziato le operazioni di soccorso, interrompendo l’afflusso di gas e riuscendo ad entrare all’interno dell’appartamento con una scala, portando in salvo un uomo che si trovava all’interno in stato confusionale per i fumi inalati della combustione dell’incendio.

Con l’arrivo della squadra è stato effettuato la bonifica e la messa in sicurezza della zona interessata dall’incendio. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.