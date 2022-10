Video – Drammatica invasione di campo dopo una partita di calcio in Indonesia: i morti sono 125

Spread the love

Il capo della polizia nazionale indonesiana, Listyo Sigit Prabowo, ha affermato che il bilancio delle vittime della ressa allo stadio di Malang è stato rivisto al ribasso e ora segna 125 morti rispetto ai 182 dati in precedenza, dopo che le autorità hanno scoperto che alcune delle vittime sono state contate due volte. Più di 100 stavano ricevendo cure intensive in otto ospedali, 11 dei quali in condizioni critiche.

Le vittime sono morte calpestate nella calca seguita all’invasione di campo che si è trasformata in tragedia a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia.



Il bilancio della tragedia è costantemente aggiornato sul profilo Twitter dell’Arema Fc, la squadra di calcio indonesiana i cui tifosi hanno invaso il campo, prima che gli agenti sparassero i gas lacrimogeni e si scatenasse la ressa.



La follia è esplosa al termine della partita, quando migliaia di tifosi dell’Arema Fc sono entrati sul campo di gioco dello stadio Kanjuruhan. Erano inferociti per la sconfitta per 3-2 subita contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent’anni.



A quel punto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno provato a calmare gli animi, senza riuscirci. Al lancio dei gas lacrimogeni si è scatenato il caos, seguito dal panico e dal fuggi fuggi generale.

Secondo una fonte ospedaliera, tra le 125 vittime ci sarebbe anche un bambino di cinque anni. (rainews.it)

VIDEO.: