Sale ad almeno 53 morti il bilancio dell’attentato suicida sferrato lo scorso venerdì in un centro di formazione per studenti a Kabul stando ad un aggiornamento dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama). Tra le vittime, 46 sono ragazze, mentre si contano oltre 110 feriti. – (rainews.it)