Avellino, violento scontro tra due auto sulla SS 90. Cinque persone in ospedale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella serata del 2 ottobre, poco prima delle 19.15, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sulla SS 90, nel territorio del comune di Grottaminarda, la variante che collega Grottaminarda a Mirabella Eclano. Nel violento impatto sono rimaste ferite cinque persone, due uomini, due donne e un bambino. I due uomini e il bambino sono stati trasportati all’ospedale di Ariano Irpino, mentre le due donne sono state portate all’ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Grottaminarda che hanno collaborato col personale sanitario nell’assistenza alle persone ferite e hanno poi messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia