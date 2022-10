Incidente sul lavoro, investito da autocarro nel parcheggio della ditta: morto elettricista 40enne

Spread the love

Nella giornata di oggi, 3 ottobre, un elettricista di 40 anni è morto a Verona, nella frazione di Montorio, in un incidente sul lavoro. L’uomo è stato investito da un autocarro nel parcheggio esterno di un’azienda che produce silicati. Per cause ancora da verificare, il 40enne, che eseguiva dei lavori in quella ditta ma non ne era dipendente, è stato colpito dal mezzo in transito e ha perso la vita a causa delle gravi lesioni. L’operaio abitava a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. I Carabinieri e lo Spisal dell’Usl 9 Scaligera hanno avviato le indagini per capire la dinamica dell’incidente. – (ilquotidianoitaliano.com)