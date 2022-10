Spread the love

Un elicottero in volo nella città di Fresno, in California, si è schiantato nel giardino di una casa in un quartiere residenziale. Secondo la polizia i due piloti sono sopravvissuti riportando solo ferite lievi. Le immagini di una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze riprendono il momento dell’impatto. – (corriere.it)

