Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nove anni fa, a largo delle coste di Lampedusa, il naufragio di un barcone carico di migranti. I Vigili del Fuocointervennero per primi con mezzi nautici e sommozzatori per il salvataggio delle persone disperse in mare. – #Pernondimenticare le 368 vittime di quella tragedia

VIDEO