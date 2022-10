Incidente nel Nisseno, tir cade in un viadotto: un morto e tre feriti

Spread the love

Un drammatico incidente si è consumato intorno alle ore 16:20 di martedì 4 ottobre sulla Statale 626, a Caltanissetta, in prossimità di Capodarso. Il sinistro ha avuto luogo nel momento in cui un tir si è scontrato con due auto ed è precipitato giù da un viadotto per alcuni metri. A seguito dell’impatto, il camionista è morto sul colpo mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Una donna, in particolare, è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Sant’Elia e, sulla base delle informazioni sinora diffuse, verte in condizioni estremamente critiche.

Intevnuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polstrada di Caltanissetta. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei veicoli incidentati. (-notizie.it)