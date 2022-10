Premio Nobel per la letteratura, giovedì l’annuncio. E parte il ‘toto-nomi’, tra Fosse e Houellebecq

Spread the love

Adue giorni dall’atteso annuncio dell’Accademia svedese (giovedì 6 ottobre alle 13), il Premio Nobel per la Letteratura 2022 torna a far scaldare i motori dei bookmakers, i siti di scommesse britannici che si esercitano a fare pronostici su chi otterrà l’ambito riconoscimento.

Segnalando favoriti e nomi in ascesa (o in calo), il conto alla rovescia per sapere chi sarà l’autore “laureato” è già partito; intanto impazza il cosiddetto ‘toto-scommesse’ sullo scrittore (o la scrittrice) che potrebbe ottenere il massimo premio letterario al mondo.

Alcuni nomi non sono una novità e compaiono da anni nelle classifiche: dall’intramontabile scrittore giapponese Haruki Murakami alla canadese Margaret Atwood (ma c’è anche la connazionale Anne Carson), va comunque detto che questi tre autori sono dati in discesa nelle ultime ore. Al contrario, pare che ci sia una virata verso un nome scandinavo: la gara è guidata da Jan Fosse, 63 anni, scrittore e drammaturgo norvegese, le cui opere sono state tradotte in più di quaranta lingue. Anche la stampa svedese, che da settimane segue il ‘toto-Nobel’ con particolare attenzione, ritiene Fosse uno dei nomi più probabili per la vittoria, ipotizzando insieme a lui altri due norvegesi: Karl Ove Knausgård e Dag Solstad. A salire sono anche le quotazioni dello statunitense Cormac McCarthy e dell’ungherese László Krasznahorkai. Calano, invece, oltre a Murakami, Atwood e Carson, quelle della russa Lyudmila Ulitskaya. – (rainews.it)