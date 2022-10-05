mercoledì, Ottobre 5, 2022
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Decreti e circolari Vigili del fuoco 

Esiti della valutazione dei titoli di selezione interna, a n. 26 posti per l’accesso alla qualifica di nautico di coperta ispettore del C.N.VV.F

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

AVVISO PUBBLICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 26 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2022/10/VALUTAZIONE-TITOLI-NAUTICO.pdf

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