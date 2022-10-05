Esiti della valutazione dei titoli di selezione interna, a n. 26 posti per l’accesso alla qualifica di nautico di coperta ispettore del C.N.VV.F
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
AVVISO PUBBLICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 26 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
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