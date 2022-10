Gazprom torna a fornire gas all’Italia: cosa cambia ora

Spread the love

Buone notizie, ammesso che non vengano smentite poi dai fattii, per l’Italia sul fronte delle forniture di gas. Gazprom, il colosso russo dell’energia manovrato di fatto da Putin, ha comunicato di aver ripreso le forniture di gas all’Italia attraverso l’Austria. La novità, da cui si attendono conseguenze positive sui mercati, potrebbe avere un significato importante anche sullo scenario della guerra e della crisi internazionale. Mosca e l’occidente, in altre parole, tornano a parlarsi? O più semplicemente siamo di fronte la dimostrazione plastica che la Russia non può fare a meno del mercato europeo – (quotidiano.net)