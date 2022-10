Macerata, donna si barrica in casa e inizia a lanciare oggetti dal terrazzo

Spread the love

Momenti di apprensione nel pomeriggio di martedì a Macerata. Intorno alle 16.30, dal terrazzo di un appartamento in via Ugo Foscolo una donna ha iniziato a lanciare oggetti in strada rischiando seriamente di colpire i passanti.

Sono arrivate diverse chiamate ai carabinieri di cittadini che segnalavano questa anomala situazione. Sul posto, in breve, sono arrivati i militari insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118.

Malgrado tutti i tentativi di riportarla alla ragione, andati avanti per oltre due ore, la donna ha costantemente rifiutato di uscire di casa. Così, i soccorritori hanno dovuto fare irruzione per poter affidare la donna alle adeguate cure del personale sanitario. – (VIVEREMACERATA.IT)