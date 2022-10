Putin, attacco nucleare tattico? Lo Zar, chiuso in un bunker, sempre più solo (nuovi dubbi sulla sua salute)

Spread the love

Putin è «in un bunker fuori Mosca». Secondo un’informativa della Nato sta decidendo se compiere un test nucleare ai confini dell’Ucraina. Ma si starebbe anche preparando a prendere decisioni su un eventuale «lancio di un attacco nucleare tattico». Lo afferma il Mail Online, citando «addetti ai lavori» del Cremlino. E tra queste decisioni ci sono anche quelle sul chi far entrare nel suo bunker in caso di attacco.

Secondo il Times, la dimostrazione di forza più probabile da parte di Putin tramite il ricorso a un test nucleare potrebbe avvenire nel Mar Nero. Ma «non è impossibile» che il leader del Cremlino possa utilizzare un’arma nucleare tattica in Ucraina. In quel caso però i rischi per i russi sono più alti: «Potrebbero sbagliare e colpire accidentalmente una città russa vicino al confine ucraino come Belgorod», ha detto una fonte della difesa occidentale. Per Andrew Futter, professore dell’Università di Leicester ed esperto di armi atomiche, l’aver mobilitato un treno della divisione “nucleare” rappresenta al momento un avvertimento lanciato da Putin all’Occidente. – (ilmessaggero.it)