Rimini, l’atleta Davide Cremonini del G.S. VV.F. “Salza” di Torino sul gradino più alto del podio ai Livesaving world Championship 2022.

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Risultati eccezionali per Davide Cremonini, giovane atleta tesserato per il G.S. VV.F. “Salza” di Torino, convocato nella nazionale giovanile per i Campionati Mondiali di Salvamento, svoltisi a Riccione dal 27 settembre al 2 ottobre.

Davide segna tre record mondiali, uno individuale e due di staffetta, laureandosi Campione Mondiale Giovanile in tre specialità individuali e due di staffetta, e ottiene, inoltre, un bronzo individuale e uno di staffetta, per un totale di 6 ori e 2 bronzi

Tutto il gruppo sportivo dei VV.F. “Salza” fa le migliori congratulazioni a Davide e ai suoi tecnici Roberto Vicinanza e Giovanni Reviglio per questi straordinari risultati ottenuti e coglie anche l’occasione di complimentarsi con tutti gli atleti e lo staff tecnico che hanno portato in alto i colori dei Vigili del fuoco nella competizione di massima portata del nuoto per salvamento.